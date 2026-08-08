На фоне бума искусственного интеллекта цены на оперативную память отправились на 15 лет назад: сейчас гигабайт DDR5 стоит столько же, сколько гигабайт DDR3 в 2011 году

Если не брать в расчет инфляцию, то стоимость одного гигабайта памяти DDR5 сейчас — как в стоимость одного гигабайта DDR2 в 2008 году

Стремительный рост спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта привел к аномальному подорожанию оперативной памяти. Стоимость DRAM в пересчете на гигабайт фактически вернулась к уровням, которые рынок видел 15–20 лет назад. На это обратил внимание специалист по ПО и разработчик Даниэль Лемир — он сравнил динамику цен на память за несколько десятилетий.

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По его оценке, гигабайт оперативной памяти сегодня стоит примерно столько же, сколько в 2007 году. Особенно необычно то, что многолетнее снижение стоимости памяти оказалось фактически отыграно всего за несколько месяцев. Для технологической отрасли такая ситуация выглядит исторической аномалией: вместо привычного удешевления каждый новый гигабайт внезапно начал обходиться как в эпоху, когда DDR2 только набирала популярность.

Похожую картину показывают данные Stanford DAM Project. Сейчас стоимость DDR5 составляет примерно $11,41–13,28 за гигабайт. Сопоставимые цены в долларах наблюдались примерно в 2008 году, когда гигабайт DDR2 стоил около $11–15.

С поправкой на инфляцию ситуация выглядит немного менее драматично: нынешние цены примерно соответствуют уровню 2011 года, когда гигабайт DDR3 стоил около $11,85. Но даже в таком сравнении рынок фактически потерял около 15 лет постепенного снижения стоимости памяти.

Главная причина происходящего — взрывной спрос со стороны ИИ-индустрии. Современные ИИ-ускорители и серверы требуют огромных объемов высокоскоростной памяти HBM. Ее производство конкурирует за производственные мощности и ресурсы с выпуском других типов DRAM, что усиливает дефицит и подталкивает цены вверх.

Масштаб дисбаланса ранее описывал Илон Маск. По его оценке, мировое производство памяти растет примерно на 20% в год, тогда как спрос со стороны ИИ-индустрии может увеличиваться примерно на 200% в год или даже быстрее. При таком разрыве производители просто не успевают наращивать выпуск в соответствии с растущими потребностями.

Проблему признают и сами производители. Руководство SK Group, контролирующей SK hynix — одного из крупнейших производителей DRAM и HBM, — называло цены на оперативную память «аномально высокими» и указывало на необходимость увеличивать предложение.

Китайская CXMT пока также не смогла переломить ситуацию. Модули на ее чипах в целом следуют за рыночной динамикой продукции Samsung, SK hynix и Micron, поэтому появление дополнительного поставщика пока не привело к заметному снижению цен.

Подорожание DRAM уже затрагивает не только рынок компьютерной памяти. Рост стоимости компонентов увеличивает себестоимость видеокарт, смартфонов, игровых консолей и серверов, а в перспективе может отражаться даже на автомобилях, в которых объем используемой памяти постоянно растет.

Когда рынок вернется к нормальным ценам, пока неизвестно.