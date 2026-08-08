С дизайном Nokia Lumia, экраном 3,2 дюйма и батареей 1950 мА·ч: HMD Touch AI может выйти на глобальный рынок

В комплекте будет карта памяти на 8 ГБ, чехол и пленка на экран

HMD готовит международный запуск Touch AI — бюджетного телефона с сенсорным экраном и встроенными функциями искусственного интеллекта. По данным инсайдера smashx_60, после дебюта в Китае устройство может выйти на рынки Малайзии, Индонезии, Таиланда, Филиппин и других стран.

HMD Touch AI представили в Китае в июле 2026 года. Телефон выделяется своим дизайном в духе смартфонов Nokia Lumia и 3,2-дюймовым сенсорным экраном. Аппарат поддерживает сети 4G и Wi-Fi, имеет слоты для двух карт SIM. Аккумулятор емкостью 1950 мА·ч заряжается через USB Type-C.

Главной особенностью Touch AI станут функции искусственного интеллекта. Международной версии, как утверждается, достанется Taobao AI Big Model Teen Edition, причем пользоваться ИИ можно будет без платной подписки. Какие именно возможности нейросети будут доступны за пределами Китая, пока не уточняется. Телефон также умеет считывать QR-коды и поддерживает Alipay для мобильных платежей (но в глобальной версии этой функции, скорее всего, не будет).

Для международной версии HMD может добавить новые цвета — белый и золотистый. В комплект поставки войдет карта microSD на 8 ГБ, защитный чехол и защитная пленка для экрана.

В Китае HMD Touch AI стоит 469 юаней — около $70. Цена международной версии и дата начала продаж пока неизвестны.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.