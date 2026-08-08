Электровелосипед с 2 кВт·ч энергии, запасом хода 200 км и очень мощным мотором. Представлен Juiced Scrambler Hardtail, и он стоит всего 2000 долларов

Американская Juiced представила двухаккумуляторную версию электровелосипеда Scrambler Hardtail, которая получила запас в почти 2 кВт·ч энергии. Заявленный запас хода составляет впечатляющие 200 км.

Велосипед оснащается двумя аккумуляторами: две батареи имеют суммарную емкость 1996 Вт·ч при напряжении 52 В и общей емкости 38,2 А·ч. По оценке производителя, этого достаточно, чтобы проехать около 200 км.

За движение отвечает установленный в заднем колесе электромотор номинальной мощностью 750 Вт. Пиковая мощность достигает 1764 Вт (2,4 л.с.), а крутящий момент — 90 Н·м. В сочетании с огромной батареей такая установка рассчитана не только на городские поездки, но и на продолжительные маршруты.

Scrambler Hardtail получил широкие шины, гидравлические дисковые тормоза и переднюю подвеску. На руле установлен дисплей, показывающий скорость, заряд аккумуляторов и оставшийся запас хода. Интересно, что тут реализован родительский режим, позволяющий ограничивать максимальную скорость с помощью PIN-кода.

От версии Scrambler Full Suspension, представленной ранее, Hardtail отличается отсутствием заднего амортизатора. Это упрощает конструкцию и снижает стоимость, но на разбитых дорогах такая версия будет менее комфортной. При этом сохраняется характерная для Scrambler геометрия с длинным сиденьем и мотоциклетным силуэтом.

Двухаккумуляторный Scrambler Hardtail предлагается в черном, коричневом и оранжевом цветах. Рекомендованная цена составляет $2244, но на старте продаж действует скидка $245. Модель уже доступна на сайте производителя.