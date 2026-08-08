Конфигурация памяти из 2015 года, процессор — из 2022 года. Будущий Samsung Galaxy A18 протестировали в Geekbench

У него всего 4 ГБ ОЗУ

В базе Geekbench появился еще не представленный Samsung Galaxy A18 (каталожный номер устройства — SM-A185G), благодаря чему стали известны некоторые характеристики этой бюджетной модели. Новинка получит Android 17 и One UI 9 из коробки, но при этом, судя по результатам тестирования, Samsung использует достаточно старую аппаратную платформу и всего 4 ГБ оперативной памяти.

Основой Galaxy A18 станет MediaTek Helio G99 — 6-нанометровая однокристальная система, представленная ещё в 2022 году. Поддержки 5G у нее нет. Протестированная версия получила только 4 ГБ оперативной памяти. Это примечательно на фоне Galaxy A17, для которого доступны конфигурации с 6 и 8 ГБ ОЗУ. Таким образом, по крайней мере одна версия Galaxy A18 может получить меньше оперативной памяти, чем предшественник.

В Geekbench смартфон набрал 744 балла в одноядерном и 2064 балла в многоядерном тесте — типичные результаты для старой Helio G99.

Когда состоится официальная премьера Galaxy A18, пока не сообщается.