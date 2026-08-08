Бюджетный смартфон Realme 16x представят 12 августа: 7000 мАч, 50 Мп и 144 Гц

Realme раскрыла дату премьеры бюджетного смартфона Realme 16x и опубликовала его ключевые характеристики. Новинка дебютирует в Индии 12 августа.

Аппаратной основой Realme 16x станет 6-нанометровая SoC MediaTek Dimensity 6300. В одной из заявленных конфигураций смартфон получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Охлаждение однокристальной системы будет обеспечивать испарительная камера площадью 5300 мм². По данным Realme — это крупнейшая система такого типа в ценовом сегменте новинки.

Размер экрана Realme пока не раскрывает, но известно, что кадровая частота составит 144 Гц, пиковая яркость — 1200 нит. Основная камера будет представлена двумя модулями, разрешение основного составит 50 Мп. Емкость аккумулятора составит 7000 мА·ч, он будет поддерживать 45-ваттную зарядку.

Смартфон поступит в продажу с Android 16 из коробки. Realme обещает для модели два крупных обновления Android и три года обновлений безопасности.

На старте Realme 16x предложат как минимум в двух расцветках — коричневой и белой.