9000 мАч, 100 Вт и экран 2K: iQOO Neo 11 Ultra представят 10 августа

iQOO официально подтвердила скорую премьеру Neo 11 Ultra: ранее в утечках устройство фигурировало под названием Neo 11S, но теперь подтверждено название Neo 11 Ultra — об этом сообщила менеджер по продукту iQOO Хуэйхуэйцзы. Презентация новинки состоится в Китае 10 августа. Сама компания пока не раскрывает характеристики новинки, но смартфон ранее засветился в Geekbench и базе китайского регулятора 3C.

Ожидается, что одной из главных особенностей станет аккумулятор емкостью около 9000 мА·ч — крупнейший в истории смартфонов iQOO серии Neo. При этом сертификация 3C указывает на поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

В основу аппаратной платформы, согласно Geekbench, ляжет SoC MediaTek Dimensity 9500. Протестированная модель имела 16 ГБ ОЗУ и работала под управлением Android 16.

iQOO Neo 11 Ultra также приписывают большой 6,83-дюймовый плоский экран OLED с разрешением 2K с подэкранным ультразвуковым датчиком, защиту IP68. Смартфон ожидается как минимум в четырех конфигурациях памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ.