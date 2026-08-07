Honor сообщила, что её флагманский планшет MagicPad 4 (обзор) проверили режиссёр «Колобка» Антон Маслов и «независимая экспертная лаборатория» — так назвали тестовую лабораторию iXBT.com, которая действительно провела экспертное тестирование и сравнение, не позволяя при этом производителям оказывать никакого влияния на ход испытаний и на результаты (по крайней мере это верно в части с iXBT.com). Планшет режиссёр и лаборатория сравнивали с Apple iPad Air 11″ и Samsung Galaxy Tab S11 — по качеству экрана и по звуку.

По экрану MagicPad 4 действительно оказался лучшим из трёх: в тестах iXBT.com устройство получило средний балл 4,50 против 4,12 у Galaxy Tab S11 и 4,08 у iPad Air. Он заметно ярче конкурентов: 674 кд/м² в SDR и 768 кд/м² на ярком свету, тогда как у обоих соперников около 480 кд/м². Мерцания нет ни на одном уровне яркости (у Samsung оно есть, а на низкой яркости заметно даже глазу), время отклика — доли миллисекунды, гамма-кривая близка к эталонным 2,2, олеофобное покрытие лучшее в тройке. Поддерживается частота 120 Гц, а в играх — 165 Гц.

Идеальным его, впрочем, назвать нельзя. Антибликовые свойства у MagicPad 4 заметно хуже, чем у iPad Air: средняя яркость отражения белого фона — 50,56 против 29,27. По умолчанию цвета холодные и перенасыщенные, потому что включён профиль «Яркие», но это исправляется переключением на профиль «Обычные», после чего охват приходит к sRGB. Датчик освещённости всего один, а у двух конкурентов их по два. Также в характеристиках заявлена пиковая HDR-яркость 2400 нит, а измеренная яркость в HDR на 10% белого поля составила 769 кд/м² — дело в различии методик измерения, число из рекламных материалов стоит держать в уме именно как пиковую для небольшой доли белого поля.

Со звуком история скромнее. По громкости MagicPad 4 и Galaxy Tab S11 показали одинаковые 72 дБА, iPad Air оказался на 5 дБ тише — разница слышимая. По АЧХ у Honor самое ровное соотношение центральной и верхней середины: диапазон 500–900 Гц выражен сильнее, чем у конкурентов, поэтому голоса и инструменты звучат естественнее и не «выпрыгивают» вперёд. Из минусов — локальный подъём около 5,5–6 кГц, который подчёркивает шипящие и звон тарелок. Глубокого баса нет ни у одного планшета: физику корпуса не обманешь.

Режиссёр Антон Маслов («Вампиры средней полосы», «Последний богатырь. Колобок», «Поехавшая») посмотрел на планшете собственный фильм и сравнил картинку с тем, что видел на цветокоррекции в профессиональных залах. По его оценке, цвет передаётся достаточно точно, чтобы на таком экране можно было принимать цветокоррекцию, а в настройках при желании находится вариант помягче. Отдельно он отметил, что палитра сохраняется и на улице под солнцем.

Из характеристик самого планшета: OLED-экран 12,3 дюйма с разрешением 3000×1920, 165 Гц, полезная площадь 93% и рамки 4 мм. Восемь динамиков Honor Spatial Audio с сертификатом IMAX Enhanced. Корпус толщиной 4,8 мм и весом 450 г, в комплекте клавиатура — связка из планшета, клавиатуры и стилуса весит около 852 г.