Geely Monjaro выходит в премиум: в Китае рассекречен новый Geely Monjaro Plus — с двухцветным кузовом как у Rolls-Royce и колесной базой больше, чем у Land Cruiser 300

На домашнем рынке у кроссовера Geely Xingyue (у нас он известен как Monjaro) масса версий, но такой еще не было. Сертифицирован удлиненный Xingyue L Plus — он же Monjaro Plus. Покупателям предложат как бензиновую, так и гибридную версии кроссовера.

Monjaro Plus заметно крупнее нынешнего Monjaro: длина автомобиля составляет 4955 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1769 мм, колесная база — 2900 мм. Для сравнения, колесная база Toyota Land Cruiser 300 — 2850 мм. При этом по-настоящему большой Monjaro по-прежнему рассчитан на 5 человек.

Гибридная версия получит 2,0-литровый турбомотор BHE20-EFZ мощностью 218 л.с., тяговую батарею с NMC-ячейками и электромоторы неназванной пока мощности. Максимальная скорость гибрида составит 190 км/ч, масса — 2040–2065 кг.

Бензиновый Monjaro Plus получит двигатель BHE20-PFZ объемом 2,0 литра мощностью 290 л.с., а максимальная скорость — 210 км/ч. В зависимости от комплектации масса автомобиля составляет 1860–2035 кг, заявленный расход топлива — 7,97–8,15 л на 100 км.

Для кроссовера предусмотрены разные варианты оснащения и внешнего оформления: панорамная или обычная крыша, двухцветная окраска кузова (как у Rolls-Royce или больших премиум-внедорожников вроде Zeekr 9X), различные варианты колес, зеркал и декоративных элементов, а также боковые подножки.

Все версии Monjaro Plus получат регистратор событий EDR и тормозную систему Bosch IPB 2.0 с ABS. В качестве опции предложат модуль ETC для автоматической оплаты платных дорог в Китае.

Прохождение сертификации означает, что Monjaro Plus приблизился к выходу на китайский рынок. Цены и дата начала продаж пока не объявлены.