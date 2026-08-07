340 л. с, запас хода 867 км и встроенная «Алиса»: открыт предзаказ на электромобиль UMO 8

Российский автомобильный бренд UMO совместно с Яндексом открыл прием предзаказов на новый полноприводный гибридный кроссовер D-класса UMO 8. Модель предложат в двух комплектациях: Max стоимостью от 4,99 млн рублей и Ultra — от 5,49 млн рублей с учетом субсидии.

Все версии автомобиля получили встроенные сервисы Яндекс, включая голосового помощника «Алису». Система поддерживает управление навигацией, мультимедиа и рядом систем автомобиля. В оснащение также входят «Яндекс Карты» с онлайн-информацией о светофорах, вывод маршрута на проекционный дисплей и возможность дистанционного голосового управления через «Яндекс Станцию» по технологии Home-to-Car.

Уже в базовой версии кроссовер получил камеры кругового обзора, электронные ассистенты водителя, мультимедийный экран диагональю 15,6 дюйма, панорамную крышу, а также подогрев, вентиляцию и массаж передних сидений. Комплектация Ultra дополнительно включает автоматическую парковку, отделку салона кожей наппа и замшей, матричные фары, 27-дюймовый проекционный дисплей и аудиосистему с 22 динамиками. Гибридная установка мощностью 340 л.с. обеспечивает запас хода до 867 км. Владельцы модели также получат круглосуточную поддержку через сервисы Яндекс.