Роскосмос готовит космическую замену спутникам «Электро-Л» — началась работа над совершенно новыми «Электро-М»

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) приступил к созданию и модернизации оборудования для новых российских метеорологических спутников «Электро-Л» №6 и №7. Также запущены работы над метеоспутниками нового поколения — «Электро-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКС.

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«В настоящее время специалистами холдинга РКС ведутся работы по модернизации и изготовлению приборов для перспективных аппаратов "Электро-Л" №6 и №7 для пополнения группировки. Также проводится эскизное проектирование целевых и служебных приборов для аппаратов следующего поколения - серии "Электро-М". В перспективе они позволят полностью заменить "Электро-Л"», — рассказали в РКС.

Сейчас на геостационарной орбите работают четыре спутника серии — «Электро-Л» №2, №3, №4 и №5. Они позволяют практически непрерывно наблюдать за огромными территориями Земли и атмосферой, передавая метеорологические данные и изображения.

При этом «Электро-Л» №3 и №5 в настоящее время находятся на одной орбитальной позиции — 76° восточной долготы. В дальнейшем №3 планируют переместить на 14,5° западной долготы. Сейчас эту позицию занимает «Электро-Л» №2, который уже превысил расчетный срок активного существования. Перемещение более нового аппарата позволит заменить стареющий спутник и сохранить наблюдение за соответствующим сектором планеты.

Получаемые российскими спутниками изображения доступны в открытом доступе. Их могут использовать государственные службы, ученые, образовательные учреждения, поисково-спасательные организации и обычные пользователи. Помимо оперативных данных, доступны и архивные материалы наблюдений.