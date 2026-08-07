Неполадки у «Ростелекома» стали причиной большого сбоя в Рунете

Вчера в Рунете произошел масштабный — не работали десятки популярных сервисов. Как сообщает CNews, причиной стали технические неполадки в сети передачи данных «Ростелекома». По данным оператора, нарушение в работе сети передачи данных продолжалось 29 минут. Для восстановления соединения трафик оперативно перевели на резервное оборудование, после этого работа сети и инфраструктуры оператора вернулась в штатный режим.

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Напомним, вчера днем пользователи начали массово жаловаться на работу Ozon, Wildberries, Max, Яндекса, «Авито», Т-Банка, Газпромбанка, РЖД, Ростелекома. Также жалобы поступали на работу приложений «Альфа-Банка», Газпромбанка, «Т-Банка». Сбой оказался масштабным не только по количеству затронутых сервисов, но и по географии. Сообщения о проблемах поступали из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Ярославской, Нижегородской, Ростовской, Тюменской, Волгоградской и Калининградской областей, Краснодарского края, Башкортостана и других регионов России.