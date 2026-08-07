Таким будет новый бюджетный флагман Samsung: Galaxy S26 FE показали на качественных рендерах за месяц до премьеры

Ресурс Android Headlines опубликовал новые качественные изображения будущего бюджетного флагмана Samsung Galaxy S26 FE. Новинку показали сразу в трех цветах — черном, зеленом и фиолетовом.

Главным внешним изменением по сравнению с Galaxy S25 FE станет оформление основной камеры. Samsung, судя по изображениям, отказалась от отдельных выступающих колец вокруг каждого объектива и перешла к единому вертикальному блоку, выполненному в стиле Galaxy S26. Три камеры расположены друг под другом в левом верхнем углу корпуса. Светодиодная вспышка находится рядом, но за пределами самого блока.

Galaxy S26 FE получит плоскую боковую рамку. Кнопки питания и регулировки громкости разместятся на правой стороне корпуса. Рамка вокруг экрана выглядит достаточно тонкой, при этом ее нижняя часть немного шире боковых и верхней.

По предварительным данным, аппаратной основой Galaxy S26 FE выступит фирменная SoC Samsung Exynos 2500, в качестве программной платформы выступит Android 17 с интерфейсом One UI 9.0 из коробки. Смартфон не получит заметных улучшений (относительно Galaxy S25 FE) по части камер, мощность зарядки составит 45 Вт.

Официальная презентация Samsung Galaxy S26 FE ожидается в сентябре 2026 года, предположительно в рамках выставки IFA.