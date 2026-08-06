Uber и Wayve получили первые лицензии на работу беспилотных такси в Лондоне

Компания Uber и разработчик решений для беспилотных автомобилей Wayve получили первые лицензии на запуск беспилотных такси в Лондоне. Сообщается, что транспортное управление Лондона (Transport for London, TfL) выдало 15 лицензий на электромобили Ford Mustang Mach-E, оснащенные ПО для автономного вождения от Wayve, камерами кругового обзора и радаром.

Фото: Wayve

На первом этапе во время поездок автономных такси на водительском сиденье будет находиться водитель, который в случае необходимости сможет вмешаться в управление. При этом ожидается, что автомобилем на постоянной основе будет управлять программное обеспечение.

Для следующего этапа — эксплуатации такси вообще без водителя — Uber и Wayve должны будут получить новое разрешение от государственного Агентства по стандартам для водителей и транспортных средств (Driver and Vehicle Standards Agency, DVSA). В TfL заявили, что будут следить за использованием роботакси и готовы вмешаться, если будет поставлена под угрозу безопасность пассажиров.

В Uber и Wayve заявили, что отдельные пользователи, которые зарегистрировались в листе ожидания, получат приглашение совершить первые поездки на беспилотных такси уже этим летом, а затем сервис станет общедоступным. По данным компаний, за последние восемь недель в очередь записались более 100 000 лондонцев.

Водители лондонских такси не в восторге от этой новости, поскольку считают, что запуск роботакси ставит под угрозу их рабочие места. В профсоюзе обеспокоены не только возможным ростом безработицы, но и увеличением аварийности на дорогах, и считают, что TfL следует проявлять «крайнюю осторожность».