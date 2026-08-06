ИИ научился измерять скорость старения по ДНК: FraminghamPACE связал эпигенетику с изменениями здоровья

Модель обучили на данных 2 069 участников многолетнего исследования сердца Framingham и проверили в независимых когортах и клиническом испытании ограничения калорийности

Учёные представили вторую версию FraminghamPACE — биомаркера на основе метилирования ДНК, который оценивает не биологический возраст человека, а скорость происходящих возрастных изменений. Работа опубликована, однако пока не прошла независимую научную проверку (peer review) и не доказывает, что показатель может использоваться как клинический индикатор эффективности лечения.

Модель разработали на основе данных Framingham Heart Study Offspring Cohort — многолетнего исследования здоровья нескольких поколений участников. Авторы адаптировали метод Pace of Aging, ранее созданный на данных исследования Dunedin, для набора данных с разным возрастом участников и неодинаковыми интервалами наблюдений.

В основу модели легли изменения 17 показателей крови и работы органов, собранные в течение 8 обследований с 1971 по 2008 год.

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Для создания биомаркера использовали данные метилирования ДНК 2 069 участников и 2 модели машинного обучения. Версия на основе elastic net использовала 1 123 участка CpG (участки ДНК, где измеряется уровень метилирования), а модель ridge regression — 14 465 участков. На отложенной части данных Framingham модели объясняли 47% и 46% вариации рассчитанного темпа старения соответственно.

Дополнительные проверки показали высокую воспроизводимость измерений: в технических повторах из исследований LOLIPOP и CARDIA коэффициент согласованности превышал 0,95. Более высокие значения FraminghamPACE были связаны с меньшей продолжительностью периода жизни без серьёзных заболеваний и общей продолжительностью жизни в нескольких наблюдательных группах. В рандомизированном исследовании CALERIE показатель снижался у участников группы с ограничением калорийности, что совпадало с изменениями другого биомаркера старения DunedinPACE.

При этом авторы подчёркивают, что FraminghamPACE пока остаётся исследовательским инструментом: для применения в клинике потребуется дополнительная проверка на разных группах населения и подтверждение того, что изменение показателя действительно связано с улучшением здоровья.