IBM выделит $50 млн на доступ к квантовым компьютерам для поиска новых научных открытий с помощью ИИ

Компания присоединилась к программе Genesis Mission Министерства энергетики США, где ИИ-агенты будут работать над задачами уже существующих квантовых алгоритмов

IBM стала участником первого этапа программы Genesis Mission Министерства энергетики США (DOE), посвящённой поиску научных применений квантовых вычислений с помощью искусственного интеллекта. Одновременно компания объявила, что предоставит национальным лабораториям США и их партнёрам доступ к своим квантовым системам на сумму до $50 млн в течение следующих 5 лет.

Главная особенность проекта заключается в изменении подхода к поиску квантовых приложений. Вместо того чтобы сначала формулировать научную задачу, а затем искать подходящий квантовый алгоритм, IBM предлагает двигаться в обратном направлении. ИИ-агент будет анализировать опубликованные научные работы, искать задачи, соответствующие уже существующим квантовым алгоритмам, оценивать найденные варианты по заданным критериям и помогать проверять их.

Источник: StorageReview

Программа Genesis Mission объединяет искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления, квантовые компьютеры, научные приборы и исследовательские данные в единую вычислительную инфраструктуру. По словам директора IBM Research Джея Гамбетты, реализация проекта потребует новых разработок на всех уровнях — от аппаратного обеспечения и архитектуры вычислительных систем до алгоритмов.

Первый этап программы должен показать, способны ли подобные ИИ-системы ускорить поиск перспективных направлений исследований и повысить эффективность научной работы. При этом найденные соответствия между алгоритмами и научными задачами будут проходить экспертную проверку, оценку необходимых вычислительных ресурсов и тестирование на реальном квантовом оборудовании IBM, а не только в моделировании.

В инфраструктуру Genesis Mission также планируется включить суперкомпьютер AMD Lux в октябре.