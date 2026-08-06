Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №5 принят в орбитальную группировку

Сейчас в ней четыре космических аппарата

В Роскосмосе сообщили о завершении проверок технического состояния гидрометеорологического спутника «Электро-Л» №5 на геостационарной орбите в точке стояния 76 градусов восточной долготы. Спутник успешно принят в состав космической системы. Кроме «Электро-Л» №5, на орбите уже штатно работают космические аппараты «Электро-Л» №2, №3 и №4, вместе они образуют орбитальную гидрометеорологическую группировку.

Спутник «Электро-Л». Фото: Роскосмос

Спутники «Электро-Л» предназначены для круглосуточной съёмки поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах и передачи на наземные станции высокоточных изображений, получения данных о «космической погоде», а также мониторинга природных явлений. «Электро-Л» №5 был запущен на орбиту 12 февраля 2026 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М».