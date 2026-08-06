ChatGPT обошёл людей в эксперименте на качество рассказов — но только пока читатели не знали автора

Эксперимент с 1682 участниками показал: тексты ИИ считали более качественными и увлекательными, особенно когда авторство ошибочно приписывали человеку

Искусственный интеллект

Исследование под руководством учёных Университета Виллановы (Villanova University) показало, что участники эксперимента оценивали короткие рассказы, созданные ChatGPT, выше, чем тексты людей, по качеству и способности удерживать внимание читателя.

В первом эксперименте участвовали 1682 человека в возрасте от 18 до 81 года. Участникам показывали короткий рассказ и сообщали, был ли он написан человеком или искусственным интеллектом, причём информация могла быть как правильной, так и ошибочной. Затем оценивали качество текста и степень вовлечённости при чтении. Авторы исследования использовали 3 рассказа людей из литературных журналов и сборников и 3 соответствующих текста, созданных ChatGPT.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

В среднем рассказы, созданные ИИ, получили более высокие оценки по обоим параметрам. При этом на восприятие сильно влияло предполагаемое авторство: тексты, которые участники считали написанными людьми, оценивались выше независимо от их реального происхождения. Поэтому максимальные оценки получили именно рассказы ChatGPT, которым ошибочно приписали человеческое авторство.

В двух последующих экспериментах учёные проверили, могут ли читатели самостоятельно определить происхождение текста без подсказки об авторе. В одном исследовании с участием 424 человек точность определения составила 39,93%, что оказалось ниже случайного уровня. В другом эксперименте с 481 участником результат составил 51,97% — статистически не отличаясь от случайного угадывания.

Авторы работы отмечают, что исследование не сравнивает литературное мастерство, оригинальность или возможности создания больших произведений. Оно показывает два конкретных эффекта: читательскую оценку качества текста и сложность определения его происхождения. Результаты указывают, что без специальных методов проверки люди плохо распознают тексты, созданные генеративным ИИ.

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