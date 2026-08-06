Machenike переводит 17-дюймовые игровые ноутбуки Star на платформу AMD и обещает более долгую автономную работу
Machenike обновила линейку 17-дюймовых игровых ноутбуков Star 17. Обновление затронуло три модели: Pluto-A, Neptune-A и Moon-A XL — буква «A» в названии как раз указывает на смену платформы. Вместо Intel Core i7-13620H в новых версиях стоит AMD Ryzen 7 H255 на архитектуре Hawk Point H Refresh. Помимо прироста производительности производитель обещает заметно выросшее время работы от батареи, правда, конкретные цифры не приводятся.
Ключевую особенность серии сохранили: видеокарты работают с полностью разблокированным TGP до 115 Вт с учётом Dynamic Boost — то есть без искусственных ограничений мощности, на которые часто наталкиваются покупатели игровых ноутбуков. В младшей Pluto-A установлена дискретная видеокарта RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти, в Neptune-A — RTX 5060 (тоже 8 ГБ), а в старшей Moon-A XL — RTX 5070 с 8 ГБ.
Различаются модели и экранами: у Pluto-A и Neptune-A — 17,3 дюйма, матрица IPS FHD с частотой 144 Гц, у Moon-A XL — 17,3 дюйма, IPS QHD, 165 Гц. Оперативной памяти в двух младших моделях по 16 ГБ DDR5, в Moon-A XL — 32 ГБ. SSD во всех трёх моделях одинаковый, на 1 ТБ, вес всех ноутбуков тоже совпадает — 2,65 кг. За охлаждение отвечают два вентилятора и четыре тепловые трубки.
Сообщается, что предзаказ на новые модели уже открыт.
Machenike: китайский производитель игровых ноутбуков
Machenike — китайский бренд, основанный в 2014 году и входящий в структуру холдинга Haier Group. Компания специализируется на игровых и производительных ноутбуках, а также периферии для геймеров: клавиатурах, мышах, гарнитурах и геймпадах. В 2017 году Machenike стала «первой публичной компанией профессионального игрового оборудования в Китае» по итогам листинга на бирже. На российский рынок бренд вышел в 2022 году через федеральных дистрибуторов.
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