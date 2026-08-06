Machenike переводит 17-дюймовые игровые ноутбуки Star на платформу AMD и обещает более долгую автономную работу

Machenike обновила линейку 17-дюймовых игровых ноутбуков Star 17. Обновление затронуло три модели: Pluto-A, Neptune-A и Moon-A XL — буква «A» в названии как раз указывает на смену платформы. Вместо Intel Core i7-13620H в новых версиях стоит AMD Ryzen 7 H255 на архитектуре Hawk Point H Refresh. Помимо прироста производительности производитель обещает заметно выросшее время работы от батареи, правда, конкретные цифры не приводятся.

Ключевую особенность серии сохранили: видеокарты работают с полностью разблокированным TGP до 115 Вт с учётом Dynamic Boost — то есть без искусственных ограничений мощности, на которые часто наталкиваются покупатели игровых ноутбуков. В младшей Pluto-A установлена дискретная видеокарта RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти, в Neptune-A — RTX 5060 (тоже 8 ГБ), а в старшей Moon-A XL — RTX 5070 с 8 ГБ.

Различаются модели и экранами: у Pluto-A и Neptune-A — 17,3 дюйма, матрица IPS FHD с частотой 144 Гц, у Moon-A XL — 17,3 дюйма, IPS QHD, 165 Гц. Оперативной памяти в двух младших моделях по 16 ГБ DDR5, в Moon-A XL — 32 ГБ. SSD во всех трёх моделях одинаковый, на 1 ТБ, вес всех ноутбуков тоже совпадает — 2,65 кг. За охлаждение отвечают два вентилятора и четыре тепловые трубки.

Сообщается, что предзаказ на новые модели уже открыт.