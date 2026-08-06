Trouver представила в России линейку техники 2026 года во главе с новым поколением роботов-пылесосов

В Москве компания Trouver представила линейку устройств 2026 года и подвела итоги двух лет работы на российском рынке. На мероприятии показали новые роботы-пылесосы, вертикальные пылесосы, аэрогриль и робот для мойки окон.

Главной премьерой стала серия роботов-пылесосов S70. Новинки получили систему влажной уборки HydroForce с роликовым мопом, постоянной подачей чистой воды и автоматической очисткой во время работы.

Также устройства оснащены скрытой навигацией, благодаря которой высота корпуса снижена до 90 мм, что позволяет убирать под низкой мебелью. Среди других особенностей — высокая мощность всасывания, интеллектуальное распознавание препятствий, автоматическое обслуживание на станции и расширенная функциональность уборки ковров и труднодоступных участков.

Кроме серии S70, компания представила флагманские модели Z70 Ultra Roller Complete и V70 Ultra Complete, вертикальные пылесосы G70 Detect и S7 Ultra Aqua, аэрогриль FD40 Pro с интеллектуальной функцией выбора режима приготовления, а также компактный робот-мойщик окон N1. Часть новинок уже поступила в продажу, остальные появятся в российских магазинах во второй половине 2026 года.