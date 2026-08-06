76 километров новой оптики: «Билайн» расширил сеть между крупнейшими дата-центрами Москвы

«Билайн» завершил расширение собственной транспортной сети, подключив к ней крупнейшие коммерческие дата-центры Москвы. Благодаря этому корпоративные заказчики смогут создавать резервируемую ИТ-инфраструктуру, распределять нагрузку между площадками и развивать цифровые сервисы.

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По данным компании, за три месяца было проложено 76 километров новых волоконно-оптических линий связи, которые объединили ключевые столичные дата-центры в единую сеть. Это позволит повысить надёжность взаимодействия между площадками, что особенно важно для организаций, размещающих свои информационные системы сразу в нескольких центрах обработки данных.

Новая инфраструктура рассчитана на разные варианты подключения, включая выделенные каналы связи, обмен трафиком и предоставление «тёмных» волокон. Сеть поддерживает скорости передачи данных до 100 Гбит/с, что делает её пригодной для построения отказоустойчивых корпоративных ИТ-систем. Также компании смогут эффективнее масштабировать цифровые сервисы и снижать риск перебоев в работе критически важных бизнес-приложений.