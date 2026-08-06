Отзывы, фото и маршруты: 2ГИС начал начислять награды за активность

Пользователи могут получать очки за различные действия в приложении и повышать уровень профиля

Сервис 2ГИС внедрил систему геймификации, которая позволяет пользователям получать награды за активность в приложении. За построение маршрутов в навигаторе, публикацию отзывов и фотографий, добавление друзей и другие действия начисляются очки опыта — «искры». Они повышают уровень профиля, а следить за прогрессом можно в разделе «Задания и награды».

Пользователям доступны ежедневные и персональные задания. Они формируются с учетом интересов, уровня и предыдущей активности. Среди них — оценка различных мест, публикация отзывов, добавление фотографий и исследование городских маршрутов.

По мере роста уровня открываются новые наборы эмодзи, анимации движения и уникальные курсоры. В дальнейшем разработчики планируют добавить промокоды от партнеров, новые голоса навигатора и другие поощрения.

Новая система также учитывает прежние достижения пользователей: ранее заработанные награды сохранены, а накопленная активность автоматически переведена в очки опыта. Обновление уже доступно в актуальных версиях приложения для Android и iOS в разделе «Задания и награды».