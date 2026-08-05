С 1 октября можно будет пополнить свой счёт в банке через сторонний банкомат

С 1 октября текущего года в России можно будет вносить наличные через банкомат одного банка на свой счёт в другом банке, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ. Таким образом можно будет пополнить только свой счёт в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится.

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Механизм будет работать через Систему быстрых платежей (СБП), но подключать такой сервис российские банки смогут по своему усмотрению, обязательным он не является. При этом банки вправе брать плату за свои услуги в соответствии с заключёнными с клиентами договорами, уточнили в ЦБ.

Сумма внесённых средств не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. В ЦБ пояснили, что пополнение счёта наличными через сторонний банкомат не считается переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не действует, не применяются и лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тысяч рублей.