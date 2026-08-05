Робот-разведчик получил шанс спуститься в 133-метровый лунный колодец у места посадки «Аполлона-11»

NASA финансирует проект LUX — зависающий на оптическом волокне зонд, который пройдёт сквозь провал в Море Спокойствия в гигантскую лавовую трубку, скрытую под поверхностью Луны

В июле 2026 года NASA выделило компании Stone Aerospace $175 000 на девятимесячное исследование концепции создания робота, способного зависнуть над жерлом лунного провала и уйти в подповерхностные пустоты.

Проект получил название Lunar Underground eXplorer (LUX), а его ключевая особенность — питание и связь по волокну толщиной с человеческий волос, через которое лазерный луч доставляет энергию на борт и забирает данные обратно.

Речь идёт о конкретной интересной для изучения цели in situ: примерно в 400 километрах от места посадки экипажа «Аполлон-11» в Море Спокойствия в кровле лавовой трубки находится провал диаметром около 100 метров и глубиной 133 метра. Данные радара Lunar Reconnaissance Orbiter, собранные несколько лет назад, указывают, что под поверхностью скрыта значительно более обширная полость. По оценкам учёных, она представляет собой лавовую трубку, которая тянется на километры и местами достигает сотен метров в ширину, причём над ней — толстый слой базальта, потенциально способный экранировать от радиации и микрометеоритов.

Источник: NASA / Stone Aerospace

Проблема спуска до сих пор упиралась в физические ограничения: солнечные панели бесполезны вне прямой видимости светила, радиосигналы не проходят сквозь толщу поверхности, а батареи не выдерживают длительной работы движителей и массированного опроса датчиков. Обычный трос или медный кабель добавляет мёртвую массу и создаёт электрические проблемы на длине в сотни метров.

Команда Гилли Элора из Stone Aerospace предложила обойти эти ограничения архитектурой с разделением функций: надшахтный ровер или посадочная платформа несёт лазерную установку, а спускаемый аппарат разматывает за собой тонкое оптоволокно. Лазерный луч идёт по волокну вниз и преобразуется в электричество на стороне робота, питая бортовую электронику, вычислитель и камеры. То же волокно передаёт на поверхность высокоскоростной поток данных — сигнал остаётся чистым, даже когда зонд скрывается за поворотом туннеля.

Лазер решает и ещё одну задачу: в системе холодных газовых двигателей он подогревает рабочее тело, увеличивая удельный импульс и общую дальность хода при том же запасе топлива. Выхлоп остаётся химически чистым, что важно как для сохранения нетронутой среды пещеры, так и для предотвращения загрязнения сенсоров. Предшествующие исследования той же группы показали, что лазерный модуль мощностью 1–2 кВт способен дать заметный выигрыш в продолжительности миссии и объёме переданных данных, а в рамках нового гранта предстоит количественно оценить, насколько именно вырастет радиус действия при подогреве топлива.

Технология уже подтверждена на практике: Volta Space Technologies из Монреаля успешно передала 72 Вт мощности по километровому оптоволокну с помощью 300-ваттного лазера. В планах компании — выдача десятков ватт на дистанциях свыше восьми километров, что хорошо ложится в профиль небольшого лунного исследователя.

Если подход Stone Aerospace покажет жизнеспособность, то лавовые трубки из гипотетического укрытия для будущих баз превратятся в достижимую цель для роботизированной разведки уже в обозримой перспективе.