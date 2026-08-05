Белорусский бизнес теперь может принимать оплату в российских рублях без конвертации

Белорусский «Сбер Банк» совместно с российским «Сбербанком» запустил сервис SberPay для бизнеса, который позволяет принимать платежи в российских рублях без конвертации. Оплата приходит на счёт в «Сбер Банке» с российской карты «Сбербанка» сразу в российских рублях без потерь на курсовой разнице.

Фото: «Сбер Банк»

На сайте белорусского банка указано, что такое решение доступно для 11 видов деятельности: продавцов ювелирных изделий, косметики, автозапчастей, спорттоваров и электроники, для фотостудий, турагентств, гостиниц, а также для тех, кто предоставляет услуги в сфере медицины, программирования и обработки данных.

Применяется единый тариф 2,8% только за успешные транзакции. Для подключения SberPay компании необходимо иметь расчётный счёт в российских рублях и подключенную услугу интернет-эквайринга в белорусском «Сбер Банке». Сервис можно интегрировать на сайт организации в форме специальной кнопки или использовать через платёжные ссылки.