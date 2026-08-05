«Кинопоиск» открыл отдельную витрину «Матч!» с прямыми трансляциями и матчами в 4K

На платформе «Кинопоиск» появилась отдельная витрина «Матч!», объединившая спортивный контент телеканала. В разделе «Витрины» пользователи могут быстро перейти к прямым трансляциям, записям матчей, обзорам, подборкам лучших моментов, а также к телеканалам семейства «Матч ТВ». В дальнейшем раздел планируют дополнить новыми редакторскими подборками.

Изображение: «Кинопоиск» / Яндекс

Часть спортивных трансляций доступна в разрешении 4K — такие эфиры отмечены специальным значком. Пользователи также могут добавить витрину в избранное, после чего она будет отображаться первой в списке.

На данный момент новая витрина доступна в приложении для iOS, на компьютерах и умных телевизорах. Позже она появится на устройствах с Android и Android TV. Для доступа к нововведению рекомендуется установить последнюю версию мобильного приложения.