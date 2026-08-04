Первый в России: в «Кион Музыке» запустили «Настоящий Чарт» без ИИ-треков

Команда «Кион Музыка» представила чарт, исключающий треки, созданные искусственным интеллектом. Как подчеркнули в компании, подобное сделано впервые в России. Новый раздел получил название «Настоящий Чарт» и доступен на главной странице стримингового сервиса.

Изображение: «Кион Музыка» / МТС

Инициатива стала ответом на заметный рост числа композиций, сгенерированных нейросетями. С конца 2025 года доля такого контента в музыкальных рейтингах достигла 30%, что спровоцировало дискуссии в профессиональной среде. Представители индустрии обсуждают усиливающуюся конкуренцию между цифровыми алгоритмами и живыми музыкантами. «Настоящий Чарт» призван выделить работы, созданные по классической методике, и будет обновляться ежедневно.

Техническую основу для отбора составляет расширение для браузера Slopless, способное с точностью 83% определять ИИ-генерацию. В спорных случаях окончательное решение принимает музыкальная редакция платформы. При этом использование нейросетей в качестве вспомогательного инструмента для артистов не запрещается.