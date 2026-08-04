Chrome и Safari перестали открывать сайты российских банков — всё дело в сертификатах безопасности

Пользователи из России начали массово сообщать о проблемах с доступом к сайтам ряда российских банков через браузеры Chrome, Safari, Edge, Firefox. При попытке открыть страницы появляются предупреждения о небезопасном соединении, а в некоторых случаях доступ к сайтам полностью блокируется — об этом пишут РБК и Код.ру.

При попытке открыть сайт Сбера в Opera. Скриншот: iXBT

Как сообщает РБК, причина связана с переходом банков на сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Минцифры России. Такие сертификаты не входят в список доверенных по умолчанию в большинстве иностранных браузеров, поэтому они не могут подтвердить подлинность сайтов. Проблема затронула сайты ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Уралсиба, Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург».

В «Яндекс Браузере» подобных сложностей не возникает, поскольку он поддерживает российские корневые сертификаты. Аналогично сайты работают и у пользователей, которые заранее установили сертификаты Минцифры в свою операционную систему.

В ВТБ подтвердили, что проблема связана с использованием российских сертификатов безопасности. В банке рекомендуют установить сертификаты Минцифры или пользоваться «Яндекс Браузером». Аналогичную позицию заняли и в Альфа-Банке, отметив, что сами онлайн-сервисы продолжают работать в штатном режиме, а трудности касаются только проверки сертификатов некоторыми браузерами.

Переход российских организаций на сертификаты НУЦ происходит после того, как зарубежные удостоверяющие центры начали отзывать SSL-сертификаты, выданные российским компаниям. В частности, в июне японский центр сертификации GlobalSign принудительно отозвал сертификаты для десятков тысяч российских доменов.