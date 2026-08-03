В России создали «нейропамять» для дронов-спасателей

Российские исследователи создали интеллектуальный модуль «нейропамяти» для беспилотных летательных аппаратов, который автоматически анализирует видеопоток с бортовых камер, формирует структурированную картину наблюдаемой местности и сохраняет историю обнаруженных объектов с географической привязкой. Как сообщили в МФТИ, разработка предназначена для повышения эффективности инспекции промышленных объектов, мониторинга территорий и оценки последствий аварий.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Система объединяет технологии сегментации изображений, отслеживания объектов, их повторного распознавания и навигационные данные. Благодаря этому каждый обнаруженный объект получает цифровую карточку с указанием типа, времени обнаружения, координат и других параметров. Это позволяет определить, как долго объект находился в поле зрения, перемещался ли он и насколько достоверно выполнено его распознавание.

Разработчики отмечают, что модуль способен сравнивать наблюдаемые объекты с заранее заданными образцами и автоматически включать совпадения в итоговый отчет. Такой подход снижает нагрузку на операторов БПЛА и ускоряет обработку данных при поисково-спасательных операциях, обследовании инфраструктуры и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.