На заводе в Гусеве выпустили 30-миллионную ТВ-приставку

На производственной площадке «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС), входящей в GS Group и расположенной в городе Гусеве Калининградской области, изготовили 30-миллионную телевизионную приставку. За время работы предприятие выпускало оборудование для крупных российских компаний, включая Сбер, «Ростелеком» и «Триколор».

ЦТС / GS Group

Предприятие обеспечивает полный производственный цикл — от монтажа электронных компонентов на платы до тестирования, сборки и упаковки готовых устройств. По данным компании, скорость сборки одной приставки составляет от 10 до 20 секунд, что позволяет поддерживать серийный выпуск крупных партий.

Помимо ТВ-приставок, на заводе производят комплектующие для компьютерной и серверной техники, а также телекоммуникационное и сетевое оборудование. Выпуск различных видов продукции обеспечивается за счет перенастройки производственных линий и многоступенчатой системы контроля качества. Для заказчиков также доступен цифровой сервис, позволяющий отслеживать выполнение заказа на всех этапах — от поступления компонентов до отправки готовой продукции.