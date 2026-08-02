Россияне массово переходят на дешевые телевизоры: Китай доминирует, но отечественные модели набирают популярность

Российский рынок телевизоров начал восстанавливаться после спада 2025 года. По итогам первого полугодия 2026 года продажи достигли 3,48 млн устройств на сумму 97,6 млрд рублей, о чем пишет Коммерсантъ.

В количественном выражении рынок вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в денежном — лишь на 2,3%, что говорит о смещении спроса в сторону более доступных моделей.

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По данным «М.Видео», самыми популярными оказались телевизоры стоимостью от 10 до 20 тыс. рублей — на них пришлось 34,8% всех продаж. Второе место заняли модели ценой 20–30 тыс. рублей с долей 21,8%. При этом медианная стоимость покупки за год снизилась на 6%, тогда как число приобретенных телевизоров увеличилось на 9%. По мнению участников рынка, такая динамика связана с высокой конкуренцией и ценовыми войнами между производителями.

Лидером рынка по выручке стала китайская TCL с долей 15,4%, за ней следуют Hisense, Samsung, Haier и Xiaomi. В количественном выражении первое место заняла Xiaomi, а в пятерку также вошел российский бренд «Сбер».

Наряду с китайскими производителями постепенно укрепляют позиции и отечественные марки, включая Hi, «Яндекс», Hartens и «Сбер», чему способствует растущий интерес к экосистемам умного дома и фирменным цифровым сервисам.

