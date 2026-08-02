Найдены остатки угасших звёзд внутри первых твёрдых тел Солнечной системы: метеорит Альенде раскрыл «планетарные зёрна»

Первое поколение твёрдого вещества в нашей системе — кальциево-алюминиевые включения, или CAI, — сконденсировалось из раскалённого газового диска 4,5 миллиарда лет назад. Учёные до сих пор находят их внутри примитивных метеоритов.

Долгое время считалось, что ранняя солнечная туманность представляла собой химически однородный суп, в котором всё формировалось из одного и того же материала. Открытие досолнечных нанокристаллов в 1980-х изменило эту картину: их изотопный состав не имел ничего общего с нашей системой и указывал на звёзды, взорвавшиеся до рождения Солнца. Но находили эти зёрна исключительно в холодной углеродистой матрице метеоритов, а не в CAI, возникших при высоких температурах.

Группа профессора геохимии Колтеха Франсуа Тиссо несколько лет разрабатывала методику, чтобы проверить, нет ли досолнечных зёрен и в горячих включениях метеорита Альенде — крупнейшего примитивного метеорита, рассыпавшегося над Мексикой в феврале 1969 года. Главный автор работы Рен Маркес в предыдущем исследовании уже заметил признаки их присутствия, а в новой работе подтвердил находку напрямую.

Источник: R. Marquez

В образцах CAI обнаружились микроскопические фрагменты звёздного вещества, пережившие экстремальные температуры ранней солнечной туманности.

Главный вывод, опубликованный в журнале Science Advances, не просто фиксирует сам факт находки. Планетологи установили, что досолнечные зёрна, хоть и немногочисленные, послужили центрами нуклеации — твёрдыми подложками, на которые налипал окружающий газ, запуская конденсацию первых минералов. Без таких зёрен, объясняет Тиссо, однородная газовая смесь остывала бы чрезвычайно медленно и образование твёрдой фазы затянулось бы на срок, плохо согласующийся с известной хронологией ранней Солнечной системы.

Обнаружение звёздной пыли предыдущих поколений светил решило проблему, с которой космохимия не могла справиться: как быстро сконденсировать вещество из горячего газа, лишённого подходящих поверхностей.

Созданные Маркесом аналитические техники, позволившие выделить и изучить ничтожные количества древнего материала, уже применяются в лаборатории Тиссо для биомедицинских задач — в частности, для улучшения диагностики остеопороза по микропробам крови и тканей. В ближайших планах группы — определение точного химического состава найденных зёрен, что даст информацию о звёздах, которые стали прародителями планет земной группы, включая Землю.