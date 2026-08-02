Кибератаки нарушили работу систем водоснабжения в 7 штатах США

ФБР и Агентство по охране окружающей среды (EPA) США сообщили о серии кибератак на объекты водоснабжения и очистки сточных вод. С 27 июля атакам подверглись предприятия в 7 штатах, что уже привело к сбоям в работе систем. По данным ФБР, злоумышленники получают доступ к программируемым логическим контроллерам (PLC), удалённо меняют IP-адреса и пароли, после чего операторы теряют возможность контролировать оборудование.

Пострадавшие предприятия сообщили о падении давления в водопроводной сети и затоплениях. Ведомство предупреждает, что снижение давления опасно не только перебоями с подачей воды: оно может привести к проникновению неочищенных грунтовых вод в трубопроводы, что создаёт дополнительные риски для работы всей системы водоснабжения.

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Операторам рекомендовали строго ограничить прямой доступ оборудования из интернета, использовать защищённые шлюзы и межсетевые экраны, усилить пароли и настроить списки контроля доступа, разрешающие обмен данными только между доверенными устройствами.

Предупреждение появилось вскоре после атак более чем на 30 муниципальных объектов водоснабжения в Миннесоте.