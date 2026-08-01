Горячая вода через 3 секунды: представлен «умный чайный бар» Xiaomi с двумя зонами, экраном и управлением со смартфона

Новинка самостоятельно заваривает чай и стоит всего около 85 долларов

Xiaomi анонсировала настольную версию умного чайного автомата Mijia Smart Tea Bar Machine. Устройство получило компактный корпус, благодаря чему его можно разместить на рабочем столе, журнальном столике или прикроватной тумбе. Предварительная цена новинки в Китае составляет 599 юаней (около 85 долларов).

Главной особенностью модели стала двухконтурная конструкция с раздельными каналами подачи воды. Левая часть отвечает за мгновенный нагрев воды — высококачественный керамический нагреватель обеспечивает подачу горячей воды всего за три секунды без предварительного разогрева.

Фото Xiaomi/mydrivers

Температуру можно регулировать в диапазоне от 45 до 95 °C с шагом 1 °C. Правая часть предназначена для заваривания чая: чайник объемом 1,2 литра доводит воду до 90 °C примерно за 15 секунд, а специальное распылительное сито равномерно промывает чайные листья, уменьшая риск появления горечи.

В устройстве предусмотрено несколько автоматических режимов приготовления чая, а через приложение Mi Home доступны более 40 рецептов для различных сортов. После заваривания напиток автоматически поддерживается теплым, при этом пользователь может сохранять собственные настройки.

Фото Xiaomi/mydrivers

Новинка оснащена резервуаром для воды объемом 5,5 литра, поддерживает подключение к внешнему источнику воды, получила 2,8-дюймовый цветной дисплей и совместима с приложением Mi Home и голосовым помощником Xiao Ai для дистанционного управления.