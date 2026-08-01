Volkswagen ввела пожизненную гарантию на свои машины в Китае

Совместное предприятие FAW Volkswagen объявило о расширении программы «двойной пожизненной гарантии» — теперь она будет действовать на весь модельный ряд: с 1 августа пожизненная гарантия распространяется не только на кроссоверы, как было раньше, но и на бензиновые легковые автомобили, а также подключаемые гибриды.

Изображение: FAW Volkswagen через ITHome

Программа включает сразу две пожизненные гарантии: на автомобиль в целом и на оригинальные комплектующие. Под защиту подпадают кузов, шасси, электрическая система, двигатель, коробка передач, генератор, компрессор кондиционера и другие ключевые узлы. Кроме того, гарантия распространяется и на оригинальные запчасти, которые были заменены у официальных дилеров.

Компания заявляет, что при соблюдении условий обслуживания гарантия действует без ограничения по сроку эксплуатации и пробегу, а воспользоваться ею можно у официальных дилеров по всей стране.

Для участия в программе необходимо выполнить три условия:

автомобиль должен принадлежать первому владельцу и не использоваться в коммерческих целях;

все регламентные работы должны выполняться у официальных дилеров в соответствии с сервисной книжкой;

при ремонте должны использоваться только оригинальные запасные части.

После расширения программы пожизненная гарантия доступна для всех моделей FAW-Volkswagen — Bora, Sagitar, Golf, Magotan и CC, Tayron, Talagon и Talagon X.