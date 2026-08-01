У Geely появился семейный гибридный седан, который можно заправлять и бензином, и спиртом в любых пропорциях

Geely официально представила новую систему метанольно-электрического гибрида, которой будет оснащаться седан Galaxy Starshine 6 EF. Главная особенность технологии — возможность заправлять автомобиль бензином и метанолом в любых пропорциях, используя один и тот же топливный бак.

Изображение: Geely через ITHome

В основе системы лежит технология автоматического определения состава топлива. Специальный датчик анализирует концентрацию метанола в смеси, полученные данные передаются электронному блоку управления двигателем, который в режиме реального времени корректирует параметры впрыска и зажигания, адаптируя работу силовой установки под текущий состав топлива.

Такая система избавляет водителя от необходимости следить за соотношением бензина и метанола при заправке. Автомобиль способен самостоятельно определить состав топлива и выбрать оптимальные настройки двигателя — независимо от того, какая именно смесь находится в баке.

Новая гибридная установка также получила систему непосредственного впрыска топлива под давлением 350 бар, которая улучшает распыление топливной смеси. В сочетании с новой системой зажигания и улучшенными калибровками двигателя это позволило решить одну из главных проблем метанольных двигателей — запуск при экстремально низких температурах.

Перед выходом технологии на рынок Geely провела масштабную программу испытаний. В компании заявили, что продолжительность стендовых тестов новой силовой установки была в 3,6 раза больше, чем у обычных бензиновых двигателей. Кроме того, дорожные испытания в различных климатических условиях и на разных видах метанольного топлива суммарно составили около 2 млн километров.

Geely пока не раскрывает сроки начала продаж Galaxy Starshine 6 EF, а также его полные характеристики и цены.