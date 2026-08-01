Curiosity передал снимки необычного «острова» на Марсе: останец высотой 6 м пережил миллионы лет эрозии
На новой панорамной «открытке с Марса» запечатлён холм Miraflores, который сохранился после разрушения окружающих пород и возвышается среди полигонального рельефа
Марсоход Curiosity передал новую панораму с Марса, на которой запечатлён останец Miraflores высотой около 6 м. Снимок был сделан 11 июня 2026 года, на 4923-й марсианский день (сол) миссии, с помощью камеры Mastcam.
По оценке NASA, этот холм сохранился после того, как окружающие его горные породы постепенно были разрушены эрозией, сформировав широкую долину, по которой сейчас поднимается марсоход.
Панорама состоит из 11 отдельных снимков, объединённых в единое изображение. Цвета были скорректированы так, чтобы максимально соответствовать тому, как этот ландшафт выглядел бы для человеческого глаза при земном освещении.
Помимо останца, на снимке хорошо виден участок поверхности с многочисленными полигонами — характерными многоугольными структурами, встречающимися на Марсе. Их происхождение связано с геологическими процессами, изменявшими поверхность планеты на протяжении длительного времени.
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