Curiosity передал снимки необычного «острова» на Марсе: останец высотой 6 м пережил миллионы лет эрозии

На новой панорамной «открытке с Марса» запечатлён холм Miraflores, который сохранился после разрушения окружающих пород и возвышается среди полигонального рельефа

Марсоход Curiosity передал новую панораму с Марса, на которой запечатлён останец Miraflores высотой около 6 м. Снимок был сделан 11 июня 2026 года, на 4923-й марсианский день (сол) миссии, с помощью камеры Mastcam.

По оценке NASA, этот холм сохранился после того, как окружающие его горные породы постепенно были разрушены эрозией, сформировав широкую долину, по которой сейчас поднимается марсоход.

Фото: NASA

Панорама состоит из 11 отдельных снимков, объединённых в единое изображение. Цвета были скорректированы так, чтобы максимально соответствовать тому, как этот ландшафт выглядел бы для человеческого глаза при земном освещении.

Помимо останца, на снимке хорошо виден участок поверхности с многочисленными полигонами — характерными многоугольными структурами, встречающимися на Марсе. Их происхождение связано с геологическими процессами, изменявшими поверхность планеты на протяжении длительного времени.