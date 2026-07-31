Скорость света на 20%: напечатан первый световой парус для межзвёздных перелётов

Трехслойная плёнка толщиной в сотни нанометров выдерживает давление лазера мощностью 100 гигаватт и снижает время полёта к Альфе Центавра с 75 000 до 20 лет

Инженеры из Пенсильванского университета (UPenn), Калифорнийского технологического института (Caltech) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) реализовали концепцию лазерных межзвёздных полётов из теоретической физики в лабораторных условиях.

Команда разработала прототип наноламинатного (многослойного) светового паруса из дисульфида молибдена и оксида алюминия, обладающий высокой отражательной способностью и эффективным теплоотводом. Конструкция успешно решает давнюю проблему баланса между минимальной массой, оптической эффективностью и термической стойкостью, которые ранее рассматривались как взаимоисключающие. Результаты тестов и сравнительные показатели эффективности материала представлены в журнале Nature Communications.

Современные химические ракеты требуют от 75 000 до 165 000 лет, чтобы достичь ближайшей к нам звёздной системы Альфа Центавра. Инициатива Breakthrough Starshot предлагает другой подход: оставить источник энергии на Земле в виде массива лазеров мощностью 100 гигаватт, которые будут светить в парус микроскопического зонда массой около 1 грамма. Поток фотонов должен разогнать аппарат до 1/5 части скорости света (около 60 000 километров в секунду) всего за 7 минут, сократив время перелёта до 20 лет.

Фотография наноплёнки на кремниевой подложке. Гексагональная структура обеспечивает высокую механическую прочность светового паруса при сохранении экстремально низкого веса материала. Источник: Matthew Campbell

До сих пор не существовало материала, способного выдержать такой процесс. Плёнка, которая поглощает даже малую долю энергии гигаваттного лазера, мгновенно плавится, а слишком тонкий материал рвётся под колоссальным давлением луча. Чтобы обойти это физическое ограничение, инженеры разработали трёхслойную структуру, где каждый слой выполняет свою функцию.

Основу паруса составляет слой дисульфида молибдена (MoS 2 ), который обладает высоким показателем преломления и эффективно отражает инфракрасный свет лазера. Ядро зажато между двумя ультратонкими слоями оксида алюминия (Al 2 O 3 ). Эта оболочка защищает хрупкую сердцевину и работает как радиатор, отдавая излишки тепла в космос до того, как парус успеет перегреться.

Ещё одной проблемой была механическая прочность. Лист толщиной в несколько сотен нанометров легко сминается, слипается и рвётся. Инженеры применили метод гексагонального гофрирования: нанесли на парус микроскопический узор в виде пчелиных сот. Работающая по принципу гофрокартона, такая архитектура многократно повысила жёсткость материала на изгиб без добавления лишнего веса и защитила плёнку от распространения микротрещин. Кроме того, такая конструкция позволяет парусу переносить экстремальные изгибы и восстанавливать форму, что облегчает развёртывание после транспортировки в сложенном виде.

Лабораторные тесты показали, что вес созданных прототипов составляет менее 1 грамма на квадратный метр (примерно в 100 раз легче обычной бумаги). При этом парус отражает более 50% попадающего лазерного излучения и поглощает менее 4%, эффективно преобразуя свет в кинетическую энергию.

На сегодняшний день прототип является единственным, способным достичь релятивистской цели на основе измеренного, а не только теоретически рассчитанного спектра отражения.

Создание массивов наземных лазеров диаметром 26 километров остаётся задачей будущего, однако напечатанные паруса имеют практическую ценность уже сегодня.

Для превращения прототипа в полномасштабный межзвёздный парус инженеры планируют сосредоточиться на улучшении термостойкости, масштабировании производства и решении проблем механической стабильности. Чтобы избежать перегрева от мощных лазеров, планируется превратить аморфный оксид алюминия в кристаллический сапфир, протестировать новые методы осаждения дисульфида молибдена и повысить теплоотдачу за счёт поверхностных микроструктур и протестировать альтернативные внешние слои. Увеличить площадь паруса позволят методы травления и рулонной нанолитографии, которую теоретически можно применять прямо в вакууме на низкой околоземной орбите. Одновременно физикам предстоит изучить эффекты двухфотонного поглощения, смоделировать оптимальную толщину наноплёнок и добиться устойчивого удержания полотна в центре лазерного луча, что в перспективе позволит протестировать эту технологию для развёртывания систем космической связи или доставки исследовательских зондов к Юпитеру всего за 4 дня.