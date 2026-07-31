Китайские военные использовали ИИ OpenAI и Anthropic для разработки собственных моделей

Военные и связанные с силовыми структурами исследовательские организации Китая использовали результаты работы передовых языковых моделей американских компаний OpenAI и Anthropic для обучения собственных систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ более 80 китайских научных публикаций и патентов.

Как отмечает агентство, в исследованиях широко применялся метод дистилляции моделей (model distillation). Он позволяет использовать ответы мощной ИИ-модели для обучения более компактной специализированной модели, которая затем может работать локально и требует значительно меньших вычислительных ресурсов.

Reuters утверждает, что подобный подход использовали исследователи, связанные с Народно-освободительной армией Китая и другими военными учреждениями. По мнению аналитиков, это позволяет ускорить создание собственных ИИ-систем без необходимости разрабатывать модели уровня GPT с нуля.

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Вопрос дистилляции стал одной из наиболее обсуждаемых тем в отношениях США и Китая в сфере искусственного интеллекта. Американские власти заявляют, что некоторые китайские организации с помощью этого метода могли извлекать возможности американских моделей, обходя экспортные ограничения и нарушая права интеллектуальной собственности.

Китай отвергает эти обвинения, называя действия США попыткой установить «гегемонию» в области ИИ, а местные разработчики, включая стартап Moonshot AI, утверждают, что их достижения основаны на собственных технологиях, а не на использовании зарубежных моделей.

