Китай установил рекорд самой длинной непрерывной подводной проходки: комплекс «Навигатор» массой 4000 тонн непрерывно прошел 11 километров под руслом реки

Китай завершил строительство подводного участка железнодорожного тоннеля Чунтай, который проходит под рекой Янцзы. Проект стал важной частью развития национальной сети высокоскоростных железных дорог и впервые в истории соединит остров Чунмин с сетью скоростных магистралей. Героем масштабной стройки стал тоннелепроходческий комплекс Linghang («Навигатор») — крупнейшая в мире машина своего класса, предназначенная для строительства тоннелей для высокоскоростных железных дорог. За время работ она непрерывно прошла 11,325 километра под руслом Янцзы, установив мировой рекорд по самой длинной непрерывной подводной проходке среди подобных проектов.

Изображение: China Railway Tunnel Group (CRTG)

Диаметр режущей головки комплекса составляет 15,4 метра, а масса — 4000 тонн. Сам тоннель проложен на глубине до 89 метров, где конструкции приходится выдерживать давление воды до 0,9 МПа. Внутри разместятся сразу два железнодорожных пути (диаметр тоннеля составит почти 15 метров).

Строительство осложнялось непростыми геологическими условиями. Под руслом Янцзы преобладают мягкие грунты из песка и ила, поэтому инженеры использовали технологии цифрового двойника и интеллектуального геологического прогнозирования. Это позволило вести проходку без строительства промежуточных шахт и практически без остановок.

После ввода линии в эксплуатацию высокоскоростные поезда смогут пересекать Янцзы без снижения скорости. Максимальная проектная скорость движения составит 350 км/ч, а путь между островом Чунмин и шанхайским вокзалом Баошань сократится до 17 минут.

Тоннель Чунтай строится в составе высокоскоростной магистрали Шанхай — Чунцин — Чэнду, которая станет одной из ключевых транспортных артерий страны. По официальным данным, к концу прошлого года общая протяженность сети высокоскоростных железных дорог Китая превысила 50 тысяч километров, а в ближайшие годы власти планируют увеличить ее примерно до 60 тысяч километров — это позволит сохранить статус крупнейшей сети ВСМ в мире.