Grok Илона Маска получил редактор фото и массу новых инструментов: теперь можно менять стиль изображений одним нажатием

Илон Маск сообщил о выходе масштабного обновления функции генерации изображений в Grok Imagine. Обновление расширяет возможности ИИ-редактора.

Пользователям стали доступны готовые шаблоны и новые инструменты, которые позволяют не только создавать изображения по текстовому запросу, но и быстро редактировать уже существующие.

Изображение Grok

Среди новых возможностей — Photo Edit для обработки фотографий, Restyle для изменения художественного стиля, Smart Resize для автоматической адаптации размеров, Background Remover для удаления фона, Profile Picture Maker для создания профессиональных аватаров, Emoji Creator для генерации эмодзи и Merch Maker для подготовки изображений для сувенирной продукции.

Сервис способен превращать обычные снимки в портреты с автоматической сменой одежды и фона, стилизовать изображения под комиксы и другие художественные направления, а также создавать элементы интерфейса и графику в стиле пиксель-арта или cel-shading.

Grok Imagine — это инструмент на базе искусственного интеллекта от компании xAI, предназначенный для генерации фотореалистичных изображений и динамичных видеороликов по текстовым описаниям или на основе готовых картинок.