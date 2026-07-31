Бесплатные звонки, сообщения и другие сервисы: крупнейшие операторы России обнулили трафик мессенджера Max

Пользоваться цифровыми сервисами можно будет даже при нулевом балансе

С 1 августа 2026 года мобильный трафик при использовании национального мессенджера Max станет бесплатным для абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2. Соответствующее соглашение подписали операторы «большой четверки» и разработчик сервиса.

Изображение: Max

Использование мессенджера не будет расходовать включенный в тариф пакет интернета. Это касается основных возможностей платформы, включая обмен сообщениями, голосовые звонки, передачу файлов и работу встроенных цифровых сервисов.

В компаниях отметили, что решение направлено на расширение доступности сервиса и позволит пользователям оставаться на связи независимо от объема оставшегося интернет-трафика. В Т2 напомнили, что ранее уже предоставляли бесплатный доступ к Max на части тарифов, а теперь условия распространятся на все актуальные предложения оператора. В «МегаФоне», МТС и «Билайне» также заявили, что поддержали инициативу для упрощения доступа абонентов к национальному мессенджеру. В Max подчеркнули, что благодаря договоренности с крупнейшими операторами пользователи смогут пользоваться сервисом без учета лимитов мобильного интернета.