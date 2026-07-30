«Завершил жизненный цикл»: выпуск доступного кроссовера Tenet T4 прекращён

Российская марка Tenet объявила о завершении выпуска своего самого доступного кроссовера T4. Сейчас дилеры распродают остатки со скидками, новые поставки таких автомобилей не планируются. В пресс-службе бренда сообщили, что модель Tenet T4 заканчивает свой жизненный цикл и производство на заводе холдинга «АГР» в Калуге завершено.

Фото: Tenet

Производство Tenet T4 на бывшем заводе Volkswagen стартовало меньше года назад — 12 августа 2025 года, а в конце августа уже начались продажи. Сейчас, после анализа потребительских предпочтений, в Tenet отметили повышенный спрос на доступный семейный кроссовер с просторным салоном, поэтому место T4 в модельном ряду заняла его удлиненная версия T4L.

Стоимость Tenet T4 начинается от 2 169 000 рублей, а T4L — от 2 259 000 рублей. При этом длина Tenet T4 составляет 4320 мм, а T4L — 4506 мм; колёсная база T4L также шире: 2650 мм против 2610 мм у Tenet T4. За счёт увеличенной колёсной базы у Tenet T4L больше пространства для пассажиров во втором ряду, поэтому он больше подойдёт в качестве семейного автомобиля.

Tenet — это совместный бренд российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, в основу автомобилей марки легли модели Chery.