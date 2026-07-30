Volvo отказалась от лидаров, Маск: «Я пытался их предупредить»

Генеральный директор Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что Volvo официально прекращает использование датчика LiDAR в двух своих автомобилях.

Компания Volvo объявила об официальном отказе от систем LiDAR на автомобилях EX90 и ES90 на различных рынках. В Норвегии владельцы получат компенсацию в размере 1800 евро за функции, которые так и не будут реализованы в результате этого решения.

Фото Tesla

Проблема связана с поставщиком Volvo, компанией Luminar, и её заявлением о банкротстве. Luminar больше не сможет поставлять лидары для Volvo для моделей EX90 и ES90, что фактически исключает возможность использования этих устройств в автомобилях. Volvo постепенно прекратит сбор данных с помощью системы LiDAR, и она больше не будет использоваться.

Маск увидел эту историю на X и отреагировал, заявив: «Я пытался их предупредить. Люди управляют автомобилями, используя нейронные сети и оптические датчики. То же самое относится и к роботизированным автомобилям».

Маск и ранее высказывался негативно о лидарах, однажды назвав их «бесполезной затеей», поскольку он неизменно придерживается мнения, что они не нужны для эффективного автономного вождения.