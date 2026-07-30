Великобритания откладывает исторический космический запуск: 30-метровую ракету придётся разобрать

Немецкая Rocket Factory Augsburg обнаружила неисправность в RFA One за несколько дней до начала стартовой кампании на космодроме SaxaVord.

Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) обнаружила неисправность в ракете RFA One и решила полностью разобрать уже собранную 30-метровую ракету на стартовой площадке космодрома SaxaVord Spaceport на острове Анст в Шотландии. Для проверки и устранения проблемы три ступени носителя будут разъединены.

Инцидент произошёл после успешного этапа испытаний, во время которого ракету впервые подвергли рабочему давлению в рамках подготовки к огневым испытаниям двигателей.

Компания планировала провести «горячий прожиг» двигателей в ближайшие дни перед открытием стартового окна 10 августа.

Фото: PA Media

RFA One представляет собой трёхступенчатую ракету-носитель, способную выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту (орбиту, при которой спутник проходит над каждой точкой Земли примерно в одно и то же местное время). В случае успешного запуска это станет первым выводом спутников в космос с территории Великобритании.

Это уже не первая проблема в программе RFA. В августе 2024 года предыдущий экземпляр ракеты загорелся во время испытаний двигателей на SaxaVord Spaceport, после чего произошёл взрыв. Теперь компании предстоит устранить новую неисправность, чтобы сохранить возможность запуска в рамках запланированного стартового окна.