В «Яндекс Картах» запустили более 400 готовых маршрутов для прогулок по России

В «Яндекс Картах» появилась возможность выбирать готовые маршруты для пеших прогулок. Пользователям доступны более 400 вариантов в 36 городах России, включая окрестности Московского Кремля, исторический центр Твери, храмы Санкт-Петербурга и парк «Монрепо». Каждый маршрут сопровождается описанием, фотографиями и аудиогидом, что позволяет использовать его как самостоятельную экскурсию.

Изображение: Яндекс

Маршруты можно подобрать по продолжительности, тематике или району города. Среди категорий — архитектура, природные достопримечательности, музеи, прогулки с детьми, активный отдых и другие. Все они формируются с помощью искусственного интеллекта, который анализирует интересные места, объединяет их в логичные пешеходные маршруты и создает текстовые описания на основе данных «Яндекс Карт». Озвучивание экскурсий также выполняет нейросеть.

Новая возможность уже работает в популярных туристических направлениях, включая Светлогорск, Краснодар, Нижний Новгород, Кисловодск и Екатеринбург. При подготовке маршрутов учитываются сезонность и актуальность информации о точках посещения, а список прогулок будет регулярно расширяться. Найти подборку можно в мобильном приложении через раздел «Что посетить» или меню «Маршруты по городу».