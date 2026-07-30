«У меня маленький кнопочный телефон Nokia». Топ-менеджеры российских компаний рассказали, как они борются с зависимостью от коротких роликов

Топ-менеджеры и предприниматели поделились с «Ъ FM», как они борются с зависимостью от коротких роликов, на фоне новости о том, Сэм Альтман был вынужден удалить TikTok.

По данным аналитической компании Mediascope, в среднем россияне проводят в соцсетях около четырех часов в день. При этом подростки могут тратить на них до 80% своего времени.

Гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров заявил: «Я контролирую свое время, проведенное в социальных сетях. Строго отбираю, что прочитать. Нахожу механизмы подписок и всегда формирую ленту, в которой эти подписки могу просматривать. Раньше, например, в газетных киосках продавали по 50 журналов и 25 газет. Вас же никто не заставлял их все листать. Сейчас, к сожалению, некоторые социальные сети с помощью алгоритмов подмешивают в ленту свои рекомендации. И вот это, конечно, мне не нравится. Я перестал пользоваться такими платформами».

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Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков добавил: «Многие через два часа листания ленты вдруг задаются вопросом: "Как же мы здесь оказались?" Если вы удалите привычные приложения, то обнаружите, как раз в 15–20 минут достаете телефон и тыкаете в то место, где раньше была знакомая иконка. Я у себя удалил все остальные приложения для коротких видео. Компаниям пока не удается системно с этим бороться. Действительно, сотрудники прожигают рабочее время за экранами телефонов. Как это ограничить, консенсуса на сегодня нет».

Глава компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович отметил: «У меня маленький кнопочный телефон Nokia, а смартфона нет и никогда не было. Задолго до того, как Альтман об этом во всеуслышание сказал, я тоже принял такое решение. Если вы посмотрите, сколько времени за день проводите в телефоне, то поймете, как много часов крадете из своей жизни».



