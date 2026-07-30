Теперь заказы «Яндекс Маркета» можно вернуть в «Пятёрочку»

Пресс-служба Яндекса сообщила, что теперь покупатели «Яндекс Маркета» могут возвращать свои заказы через магазины «Пятёрочка». К сервису подключено около 9 тыс. магазинов сети по всей России. Чтобы оформить возврат, достаточно упаковать товар, открыть QR-код на возврат в приложении или на сайте «Яндекс Маркета» и показать его кассиру в магазине «Пятёрочка».

Изображение: Яндекс

В компании считают, что новая возможность будет особенно полезна жителям небольших городов и посёлков, где поблизости нет пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета», но есть «Пятёрочка». В Яндексе добавили, что теперь количество мест, где можно оформить возврат товаров с «Яндекс Маркета» выросло в Красноярском крае в 2,5 раза, в Челябинской области — в 2,2 раза, а в Кемеровской области — в 2,8 раза. А ещё в шести регионах страны впервые появилась возможность вернуть заказ.