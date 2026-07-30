Россияне массово меняют Samsung: названы самые популярные смартфоны, сдаваемые в трейд-ин в «М.Видео»

Samsung лидирует с большим отрывом, а самым востребованным устройством для обмена стал Galaxy A51

«М.Видео» подвела итоги программы трейд-ин за первое полугодие 2026 года и назвала смартфоны, которые россияне чаще всего сдавали при покупке новых устройств.

Лидером оказался Samsung, на который пришлось 47,1% всех смартфонов, переданных по программе обмена. Второе место заняла Xiaomi с долей 17,7%, третье — Apple (15,3%). В первую пятерку также вошли realme (7,4%) и Honor (3,7%).

Изображение Samsung

Если оценивать не количество устройств, а их общую стоимость, Samsung также сохранил лидерство с результатом 46,7%. При этом Apple поднялась на второе место, обеспечив 40,4% общей стоимости всех смартфонов, принятых по трейд-ин. Далее расположились Xiaomi (5,8%), Honor (2,1%) и Realme (1,8%).

Среди отдельных моделей самым популярным устройством, сдаваемым по трейд-ин, стал Samsung Galaxy A51. В пятерку также вошли Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 13. Исследование основано на статистике сервисного центра «М.Мастер», входящего в группу «М.Видео».

