Представлена газовая плита Xiaomi, которая сама выключает газ и управляет вытяжкой

Xiaomi начала продажи газовой плиты Mijia Timer Gas Stove 3. Новинка доступна в белом и сером цветах. С учетом государственных субсидий в Китае белая версия стоит 1199 юаней, а серая — 989,1 юаня.

Плита получила тепловую мощность 5,2 кВт, соответствует первому классу энергоэффективности и обеспечивает КПД до 70%. Модель оснащена двухконтурной системой пламени с 168 отверстиями для подачи газа, а регулятор позволяет плавно изменять температуру нагрева вплоть до 230 °C. Для каждой конфорки предусмотрен отдельный таймер с диапазоном от 1 до 180 минут.

Фото Xiaomi

После окончания заданного времени подача газа автоматически прекращается. Кроме того, плита поддерживает интеграцию с экосистемой Xiaomi: при совместной работе с вытяжкой Mijia она автоматически включает вытяжку при розжиге и выключает ее после завершения приготовления. Через приложение Mijia также можно получать уведомления, если плита остается включенной более часа или если разряжаются элементы питания.

Для установки предусмотрено регулируемое основание, совместимое с большинством существующих вырезов в кухонной столешнице, поэтому во многих случаях заменить старую варочную поверхность можно без дополнительной доработки мебели.

Xiaomi также заявляет о 12 уровнях защиты, включая контроль погасания пламени, защиту от детей, систему предотвращения обратного пламени, шестикратную проверку герметичности, взрывозащищенное закаленное стекло и другие меры безопасности.

