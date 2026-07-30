После отключения американских спутников российская система «Луч» передала втрое больше сообщений за последний год

Российская спутниковая система «Луч», входящая в состав компании «Спутниковая система «Гонец» (Роскосмос), значительно увеличила объем передаваемых данных в международной системе поиска и спасения «КОСПАС-САРСАТ».

По данным оператора, во втором полугодии 2025 года поток сообщений, проходящих через российские спутники-ретрансляторы, вырос почти в три раза по сравнению с началом прошлого года. В первой половине 2026 года высокая интенсивность передачи данных сохранилась.

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Одной из причин роста стало увеличение числа аварийных радиобуев «КОСПАС-САРСАТ». Сегодня такие устройства устанавливаются не только на морские суда, но и на самолеты малой авиации, а также все чаще используются туристами и путешественниками. При возникновении аварийной ситуации радиобуи автоматически передают сигнал бедствия через спутниковую сеть, помогая спасательным службам быстрее определить местоположение пострадавших.

Дополнительным фактором стало выведение из эксплуатации трех американских низкоорбитальных спутников NOAA-15, NOAA-18 и NOAA-19, ранее работавших в составе системы.

Сейчас российский сегмент «КОСПАС-САРСАТ» обеспечивают спутники «Луч», а также космические аппараты «Метеор-М», «Глонасс-К», «Электро-Л» и «Арктика-М». Глобальная система «КОСПАС-САРСАТ» используется для поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море, на суше и в воздухе.

